Двое парней в Петербурге проникли в подвал школы, где хранилось оружие

Фото: t.me/rosgvard78

В Санкт-Петербурге двое 18-летних парней проникли в подвал школы на Ярославском проспекте, где хранились макеты оружия и пневматические винтовки, сообщила пресс-служба городского управления Росгвардии. По данным ведомства, злоумышленники пробрались в здание ночью.

18 ноября в 02:50 по поступившему из школы на Ярославском проспекте в Выборгском районе сигналу тревоги сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух 18-летних парней, которые, сломав дверь с помощью гвоздодера и лома, проникли в подвальное помещение, — говорится в сообщении.

Правоохранителей вызвал охранник школы, который увидел проникновение на камерах наблюдения. Задержанных доставили в отдел полиции.

Ранее в петербургском метро трое школьников выстрелили в мужчину из газового пистолета. В региональном управлении СК сообщили, что несовершеннолетних задержали, проводится проверка по статье «Хулиганство».

17 ноября СМИ сообщили о задержании 14-летней девочки в Подмосковье, которая готовила нападение на школу № 15 в Балашихе. Силовики обнаружили несколько публикаций ученицы в соцсетях, которые свидетельствовали о ее повышенном интересе к «Колумбайну» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Кроме того, в телефоне у школьницы хранились фотографии с американскими подростками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом, устроившими массовое убийство в школе «Колумбайн» в 1999 году.