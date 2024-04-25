Двое мужчин заложили муляжи бомб под мостами и позвонили в полицию ФСБ: двое мужчин установили муляжи бомб на мостах в Твери

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Твери сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию двух мужчин, которые заложили несколько муляжей бомб на двух мостах в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что они были сотрудниками частной организации, занимающейся обеспечением безопасности на транспорте.

Задержаны двое мужчин, им предъявлено обвинение, в настоящее время они арестованы, — говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, подозреваемые самостоятельно изготовили и установили муляжи взрывных устройств, а после этого обратились в экстренные службы с заявлением о готовящемся акте терроризма. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Также в розыск объявлена женщина, которая, по версии следствия, была их сообщницей. Отмечается, что она покинула территорию России, ей заочно предъявили обвинения.

Ранее в Тамбове задержали местного жителя, который планировал совершить террористические акты. Уточняется, что мужчина намеревался подорвать в городе энергетический объект и поджечь одно из административных зданий областного центра.

До этого в Брянске под стражу был взят сторонник украинских националистов. Который готовился осуществить теракт в городе по заданию кураторов. При себе у мужчины был электродетонатор.