Женщины в Севастополе отпустили мужей купаться и чуть не овдовели Двух севастопольцев после заплыва в шторм пришлось спасать всемером

Фото: shutterstock.com

В Севастополе двое мужчин чуть не погибли, решив искупаться в шторм, сообщает «Подъем». Спасателям пришлось всемером вытаскивать их из воды. По словам очевидцев, в этот момент утопающих ждали на берегу жены с дочерями, пока другие отдыхающие на пляже в Любимовке смеялись и снимали опасный заплыв на видео.

Стали свидетелями этого происшествия сегодня. До сих пор не можем прийти в себя. Больше всего боялись за спасателей. <...> А еще разрывалось сердце от плача ребенка, кажется, это была дочка одного из тех мужчин, их спасали в течение часа почти. Скорая приехала под конец, увезла одного из них, также приехали спасатели МЧС ближе к концу, когда их пытались вытащить у первого волнореза, — сообщил очевидец.

На видео видно, как мужчины бросаются в бушующее море, после чего их уносит волнами. На помощь им пришли не только спасатели, но и случайные прохожие.

Ранее в затопленном после ливня Краснодаре сняли на видео детей, которые купались в огромных лужах и катались по ним на банане, пока взрослые горожане пытались отогнать свои заглохшие автомобили. Из-за обильных осадков в городе также было парализовано движение общественного транспорта.