Двое мужчин в Петербурге украли из вокзальной камеры хранения $260 000

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двое мужчин выкрали из камеры хранения на Московском вокзале багаж с $263 000, сообщает 78.ru. Деньги в ячейке оставил 40-летний пассажир, чтобы сходить перекусить, но по возвращении свой багаж не обнаружил.

К ситуации подключилась транспортная полиция и установила подозреваемых. Позже их задержали и изъяли украденные средства. Известно, что ранее подозреваемые уже были судимы.

Издание «Мой район» уточняет, что преступление было совершено в период с 18:05 до 18:30 11 декабря. Двое подозреваемых — 48-летний житель проспекта Культуры и 40-летний петербуржец, проживающий на проспекте Стачек. Задержаны они были спустя четыре дня.

Ранее злоумышленники выкрали 14 смартфонов iPhone, семь пар наушников AirPods Pro, а также пять планшетов iPad из головного офиса компании «Мегафон» в Москве. Все они предназначались для поощрения отличившихся работников. Пропажу техники сумели обнаружить 17 октября в ходе сверки материальных ценностей. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 1 млн рублей. Подозреваемого в краже задержали сотрудники полиции.