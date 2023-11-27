Двое мужчин в Адлере оказались в ловушке на детской площадке Двое мужчин на детской площадке в Адлере попали на видео во время шторма

Фото: t.me/admadler

В Адлере двое мужчин, оказавшиеся во время шторма в окружении воды на детской площадке, попали на видео. Кадрами поделился Telegram-канал SHOT. На них видно людей, забравшихся на башенку в виде маяка.

Мужчин запечатлели на пляже. Двое сочинцев наблюдали за высокими волнами во время шторма. Возвышенность в виде маяка стала для них островком безопасности.

Ранее появилось видео, на котором видно, как из-за шторма на улицы Адлера хлынули потоки воды с моря, ветер повалил деревья, были повреждены автомобили.

Из-за непогоды задержались почти полсотни поездов, в том числе следующие из Симферополя в Адлер, пассажирам предоставили питание и воду, в вагонах поддерживают комфортный температурный режим, сообщили в РЖД. На железнодорожные пути упали деревья, в том числе в районе станции Лазаревское.

По данным СМИ, севший на мель у берегов Анапы сухогруз Blue Shark может стать новой местной достопримечательностью. По данным канала, владельцы судна, ходившего под флагом Белиза, до сих пор не вышли на связь с российскими специалистами для решения вопроса о транспортировке. При этом SHOT отмечает, что стоимость транспортировки турецкого сухогруза Rio, попавшего в сильный шторм в 2018 году, оценили на сумму, равную стоимости самого судна, к которому теперь водят экскурсии в Кабардинке.