Двое мужчин пропали в Авачинском заливе на Камчатке

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

Двое мужчин пропали в Авачинском заливе у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел 17 сентября. Мужчины вышли на маломерном судне из бухты Спасения, но до конечной точки не добрались.

В выходные, 23 и 24 сентября, поиски велись силами сотрудников ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам). Были обследованы прибрежная полоса вокруг острова Старичков, а также береговые линии от бухты Саранной до бухты Спасения и мыса Опасного. Всего за два дня было осмотрено более 50 километров. Следов мужчин не обнаружено, — сообщили в ведомстве.

Известно, что пропавшие направлялись в бухту Большая Саранная. Их местонахождение остается неизвестным, сотовые телефоны недоступны. К поискам мужчин привлечены беспилотные летательные аппараты. Операция продолжается.

Ранее сообщалось о том, что 18 человек погибли в результате затопления туристического катера в индийском штате Керала. По имеющимся данным, большинство погибших — дети. Всего на катере находилось около 30 пассажиров.

Также сообщалось, что в водах Средиземного моря в результате крушения лодки погибли более 90 мигрантов. Пассажиры на переполненном судне вышли в море и направились в сторону Европы.