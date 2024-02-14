Двое мужчин похитили жительницу Красноярского края под видом силовиков СК России возбудил уголовное дело после похищения женщины в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения жительницы Красноярского края двумя мужчинами, представившимися сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление представителя регионального управления СК РФ Юлии Арбузовой. По ее словам, женщину похитили с целью получить выкуп. Подозреваемые задержаны.

По версии следствия, 29 января 46-летняя жительница Сосновоборска возвращалась домой, когда рядом с ней остановился автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Они представились женщине сотрудниками полиции и усадили ее в автомобиль силой. После этого они вывезли пострадавшую за пределы города и потребовали назвать пароль от банковского приложения, после чего перевели деньги себе на счета. Всего было похищено около 47 тысяч рублей, пострадавшую отпустили.

Позднее полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 40-летний житель Железногорска и 35-летний житель Березовска. Им предъявлены обвинения по статьям 126 УК РФ «Похищение человека» и 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время они находятся под стражей.

Как сообщалось ранее, прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело против сотрудницы банка города Долинска. По версии следствия, она незаконно получила доступ к банковской тайне, после чего похитила 6 млн рублей у одного из клиентов. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.