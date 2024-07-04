Двое мужчин разогнались на электросамокате и сбили женщину Жительница Новороссийска получила травмы после наезда мужчин на электросамокате

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое жителей Новороссийска сбили женщину, передвигаясь по городской набережной на электросамокате, сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю. Мужчины скрылись с места происшествия. По данным регионального Следственного комитета, в результате столкновения горожанка получила травмы.

На набережной Новороссийска двое взрослых мужчин на электросамокате сбили женщину. После инцидента они скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личности правонарушителей, — заявили в полиции.

По факту произошедшего следственным отделом СК РФ по Новороссийску начата доследственная проверка. Правоохранительные органы разыскивают мужчин, передвигавшихся на самокате, добавили в Следкоме.

Ранее в Симферополе 13-летняя девочка на самокате наехала на трехлетнюю девочку, гулявшую со своими родителями в Гагаринском парке. После удара все лицо девочки и футболку залило кровью. При этом школьница после инцидента уехала из парка.

До этого в Москве взрослый мужчина на самокате наехал на пятилетнего ребенка, когда тот гулял с отцом по Красной площади. От столкновения мальчик упал, его госпитализировали. Сам же самокатчик скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.