Двое мужчин едва отбили ребенка от агрессивной собаки под Иркутском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Агрессивная собака напала на маленького ребенка в деревне Ширяева под Иркутском, сообщает «КП-Иркутск». На распространившихся в Сети кадрах видно, как крупный пес вцепился в рукав куртки мальчика и потащил его по снегу.

Испуганный ребенок звал на помощь. На его крики помимо автора ролика прибежал еще один мужчина. Они оба пытались отогнать собаку. В результате один из них нашел доску и пытался прогнать озверевшее животное. Когда пес переключил внимание на взрослого, ребенок смог убежать. По словам очевидца, ребенку на вид было около четырех лет, серьезных травм он не получил.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также проверку организовала прокуратура.

В начале марта в городе Братске Иркутской области два уличных пса напали на восьмилетнего мальчика во дворе школы. СК возбудил уголовное дело с целью изучить работу властей в части отлова бездомных животных. Спасли мальчика от животных его сверстник и старшеклассник, оказавшиеся рядом, они спугнули псов. По словам матери пострадавшего, мальчику назначили уколы от бешенства, укус оказался неглубоким.