Двое маленьких детей сбежали из дома и оставили послание матери Baza: под Волгоградом двое детей сбежали из дома из-за нежелания жить с отчимом

Фото: НАК

В Волгоградской области двое детей ушли из дома, не желая жить с отчимом, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, перед побегом они оставили записку матери, в которой назвали условие своего возвращения.

Как передает канал, 10-летняя девочка и ее четырехлетний брат сбежали из дома 26 ноября. В послании они указали, что вернутся домой после того, как уйдет их приемный отец, и оставили адрес заброшенного дома, откуда их может забрать мать. Однако детей там не оказалось. Брата с сестрой искали почти сутки, после чего их заметила одна из местных жительниц и отвела в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют, что спровоцировало детей на такой поступок.

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