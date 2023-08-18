Двое коммунальщиков подорвались на бомбе в Донецке ТАСС: двое коммунальщиков подорвались на бомбе в Киевском районе Донецка

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Двое человек погибли при подрыве на взрывоопасном предмете в Киевском районе Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что погибшие были работниками коммунальных служб города. Помимо них, еще двое человек получили ранения при взрыве.

Двое коммунальщиков погибли при подрыве на ВОП. Они работали на теплотрассе в Киевском районе Донецка, — рассказал собеседник агентства.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, которые были опубликованы в Telegram, в промежутке с 13:30 до 13:40 ВСУ выпустили 15 снарядов по Киевскому району Донецка, включая 6 боеприпасов калибром 155 мм и девять ракет из реактивных систем залпового огня.

Как сообщили ранее в организации, украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки. Всего было выпущено 217 различных снарядов. При этом под огнем оказались восемь населенных пунктов ДНР. В предыдущие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 61 раз.