Двое иностранцев подожгли охранников ТРЦ в Уфе

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В аэропорту Уфы правоохранители задержали двоих иностранцев, подозреваемых в нападении на охранников клуба в местном торгово-развлекательном центре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как отмечается, мужчины облили их бензином и подожгли, а после попытались скрыться с территории России.

Фигуранты были задержаны сотрудниками транспортной полиции в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима. Установлено, что они находились на территории нашей страны незаконно, — пояснила Волк.

Как отмечается, инцидент произошел на фоне того, что охранник отказался пускать иностранных граждан в клуб. Те купили на ближайшей заправке бензин, вернулись, выплеснули его в сторону сотрудников безопасности, подожгли и скрылись.

Огонь удалось ликвидировать своими силами. Работники заведения обратились в полицию. Личности подозреваемых установили в кратчайшие сроки.

Накануне сообщалось, что двое уроженцев Таджикистана с ножом пытались напасть на двух девушек на северо-востоке Петербурга. Отпугнуть злоумышленников смогла случайная прохожая. Один из иностранцев находится в России нелегально.