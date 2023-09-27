Двое детей выпили сироп из аптечки и попали в реанимацию в Кемерово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемерово малолетние брат с сестрой выпили нейролептик из домашней аптечки и попали в больницу с тяжелым отравлением, сообщает KP.RU. Уточняется, что шестилетний мальчик нашел в шкафу лекарство, которым его лечили раньше, и угостился сиропом вместе с четырехлетней сестрой.

Как пишет издание, дети сидели дома с отцом, который, однако, занимался своими делами и не заметил, как сын и дочь полезли смотреть, что лежит на верхних полках шкафа. Обнаружив там лекарство-нейролептик, выписанное старшему ребенку психиатром, мальчик сделал глоток знакомого ему сиропа, а затем угостил сестру. Несмотря на то, что доза была совсем небольшой, ее оказалось достаточно для тяжелого отравления.

Вернувшаяся с работы мать увидела, что дети спят в неурочное время, и безуспешно попыталась их разбудить. Поняв, что с детьми что-то не в порядке, женщина вызвала врачей. Дошкольников экстренно госпитализировали в бессознательном состоянии и с рвотой. Сейчас дети находятся в реанимации, за их жизни борются врачи, рассказал изданию токсиколог-реаниматолог Кирилл Маслов.

Состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести за счет церебральной недостаточности. Их сознание угнетено. Детям промыли желудок и начали проводить дезинтоксикационную терапию, — отметил медик.

Он призвал родителей не оставлять детей без присмотра.

Ранее врач Елена Малышева посоветовала не хранить лекарства в ванной или на кухне. Во-первых, в этих помещениях высокий уровень влажности и постоянно изменяющаяся температура, что может сделать медикаменты токсичными. А во-вторых, это одни из самых легкодоступных мест для детей.