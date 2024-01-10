Двое детей утонули во время прогулки на льду под Ростовом

Фото: СУ СК России по Ростовской области

В селе Авило-Успенка Ростовской области двое детей провалились под лед и погибли, сообщает пресс-служба СКР региона. По данным сообщества «Это Ростов, детка!», очевидцы успели вытащить из водоема восьмилетнюю девочку, но спасти ее все равно не удалось. Чуть позже было найдено тело мальчика.

По предварительным данным, 9 января 2024 года шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра вышли на лед водоема, расположенного в с. Авило-Успенка Матвеево-Курганского района, где провалились в воду. Впоследствии их тела обнаружены с признаками утопления в воде, — сообщили в СКР.

Ранее двое малолетних детей оступились и провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области. Четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку спасти не удалось. К 1 января ее тело еще не было найдено.

Ранее в Якутии два микроавтобуса выехали на лед реки Лены и провалились. Оба происшествия произошли в поселке Нижний Бестях. Сначала под лед ушла Toyota Ipsum с водителем и пассажиром. Через полтора часа аналогичная участь постигла Mazda Bongo, в которой также были два человека. В результате ЧП никто не пострадал.