Двое детей пропали в Тюмени

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Трёхлетняя девочки и её 10-летний брат пропали в Тюмени. Об этом сообщает ДПСО «ТюменьРегионСпас».

Трофимовы Саманта и Арсений вышли из дома в СНТ «Малинка» и не вернулись. В настоящее время о местонахождении детей ничего неизвестно. Сообщается, что у детей тёмно-русые волосы и карие глаза. Другие подробности не приводятся.

Накануне на Сахалине потерялась группа из пяти грибников. В составе группы находились два подростка 14 и 16 лет. Они отправились в лесной массив, находящийся в черте Южно-Сахалинска. Спасатели отмечают, что связи там нет и это сильно затрудняет поиски.

В Севастополе тем временем разыскивают мужчину и ребёнка, арендовавших инвентарь для сапсерфинга и пропавших после этого. По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по части 2 статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее мать и семеро детей заблудились в лесу в Краснодарском крае. Они шли домой от бабушки и решили срезать дорогу через лес. В итоге многодетная мать и её отпрыски были найдены спасателями.