Двое детей пропали из лагеря под Новосибирском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области ищут двоих детей, пропавших из оздоровительного лагеря, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального главка МЧС Виктора Орлова. По его словам, дети ушли из лагеря накануне ночью.

Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативно-разыскным мероприятиям, — пояснил Орлов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что поисками занимаются полицейские.

По сведениям NGS.ru, речь идет о двух девочках 14 и 17 лет. Обе состоят на учете Подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Ранее они неоднократно сбегали из дома.

Ранее сообщалось, что в Приморье потерялись трое детей в возрасте 8–12 лет. В конце июня они отправились к реке без сопровождения взрослых и не вернулись. В течение двух дней тела были найдены. Выяснилось, что они погибли, пытаясь помочь своему тонувшему товарищу.

27 июня в Амурской области пропал 10-летний мальчик, который отправился в тайгу с отцом и братом из поселка Архара, чтобы поохотиться. В какой-то момент ребенок отошел от родственников и пропал. Сутки спустя его нашли живым.