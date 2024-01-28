Двое детей пострадали в смертельном ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани

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Двое несовершеннолетних пострадали в смертельном ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае, унесшем жизни пяти человек, сообщает региональное управление МВД по региону. В общей сложности в числе пострадавших оказались восемь пассажиров автобуса.

В результате ДТП в Павловском районе пострадало восемь пассажиров автобуса. Среди них двое несовершеннолетних, — сообщает ведомство.

Авария произошла ночью 28 января в районе станицы Новоулешковской на 15-м километре трассы Р-217. Там столкнулись пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Москва — Нальчик, и грузовой автомобиль Hyundai.

Пять человек получили несовместимые с жизнью травмы — водитель автобуса и два пассажира, а также водитель и пассажир грузовика. Предварительно виновным считается водитель пассажирского транспортного средства, который уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Кроме того, смертельное ДТП произошло в городе Свободном в Амурской области. По данным пресс-службы ГИБДД по региону, водитель автомобиля Honda Fit потерял управление, из-за чего машина перевернулась и вылетела с проезжей части. Женщина-пассажир погибла на месте, двое детей получили травмы. Водитель оставил их в автомобиле и скрылся.