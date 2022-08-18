Двое детей пострадали в массовом ДТП в Новосибирской области

Фото: Новосибирск/vk.com

18 августа на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Ордынском районе произошло массовое ДТП. В результате столкновения трех машин пострадали двое детей и четверо взрослых. По информации местного ГИБДД, виновником аварии является 60-летний водитель ВАЗа, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota и Subaru, пишет «Сиб.фм».

В ГИБДД Новосибирской области сообщили, что шесть человек были госпитализированы в результате аварии. Травмы получил водитель ВАЗ, а также находившийся в салоне 38-летний мужчина и 16-летняя девушка. Кроме того, пострадал 40-летний водитель Subaru, 41-летняя женщина и 11-летний мальчик.

В пресс службе ведомства уточнили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

15 августа пять человек погибли и двое получили травмы в ДТП со скорой в Нижнем Тагиле. В машину врезалась легковушка, которую угнали подростки. Они пытались скрыться от полицейских и ехали на скорости 170 км/ч. Юный водитель не справился с управлением и врезался в карету скорой помощи. Автомобиль с подростками загорелся. В результате погибли находившаяся в служебной машине женщина-фельдшер, водитель и три пассажира Hyundai Accent.