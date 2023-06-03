Двое детей пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В массовом ДТП с участием десяти автомобилей пострадали семь человек, включая двоих детей, сообщается в Telegram-канале УМВД Санкт-Петербурга. Аварию спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко», который выехал на полосу встречного движения. Все пострадавшие доставлены в медучреждения региональной столицы. Часть людей приходилось вызволять из автомобилей с помощью спецсредств.

По уточненным данным, в ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей, 2006 и 2016 годов рождения, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о 16 пострадавших в результате ДТП. «Фонтанка» опубликовала видео с моментом ДТП на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. На нем видно, как грузовик вылетает на встречную полосу недалеко от разделительной линии трассы. Известно, что авария произошла примерно в 08:40.

3 июня трое детей и трое взрослых погибли в аварии в Нижегородской области, на 554-м километре автодороги Москва — Уфа. Авария произошла в Воротынском районе. По данным ГИБДД, столкнулись легковой автомобиль Nissan Almera и грузовик ГАЗон Next.