Двое детей пострадали при обстреле Донецка СЦКК: двое детей и мужчина пострадали после обстрела ВСУ Донецка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое несовершеннолетних детей и мужчина пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины Донецка, передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным ведомства, ранения получили две девочки 2010 и 2009 года рождения.

По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 9 марта <...> поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: девочки 2010 и 2009 года рождения, мужчина 1977 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. По словам главы администрации, вечером украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призвал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

До этого снаряд ВСУ разорвался у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На опубликованном в Сети фото можно было увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену здания с выбитыми окнами. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрел Донецка велся из РСЗО HIMARS.

Кроме этого, глава Харьковской области Виталий Ганчев предупреждал об обстреле грузовиков с социальным углем, который предназначался для жителей региона. Удары по двум машинам нанесли при помощи FPV-дронов, а затем из реактивной системы залпового огня «Град».