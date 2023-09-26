Двое детей помешали мужчине выбросить из окна их мать Мужчина попытался выбросить из окна мать двоих детей в Отрадном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети 9 и 10 лет предотвратили убийство собственной матери, сообщает Telegram-канал «78». По его информации, в Отрадном Ленинградской области мужчина попытался сбросить из окна 10-го этажа заведующую местной поликлиникой. Он закинул пострадавшую на плечо, после чего направился к окну.

Осуществить задуманное ему помешали вставшие на пути дети. Как именно они спасли мать, не уточняется. О состоянии пострадавшей также неизвестно. По информации издания, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ.

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