Двое детей погибли при пожаре в селе в Якутии

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Смертельный пожар произошел в частном доме в якутском селе Крест-Кытыл, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Саха. В результате возгорания погибли двое маленьких детей четырех и шести лет.

Поступила информация о пожаре в частном доме на ул. Касьянова в с. Крест-Кытыл Намского района. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри дома. К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погибли два ребенка четырех и шести лет, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, огонь повредил пол и стены в комнате на площади 15 квадратных метров. Причины возгорания пока не установлены. В тушении пожара участвовали 10 человек и три единицы техники. Для работы с родственниками погибших детей привлекли психологов из Главного управления МЧС.

Также сегодня утром в Москве вспыхнуло здание «Известия холла» на Пушкинской площади. В ходе пожара сгорели ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». Отмечалось, что внутри здания мог находиться один человек, он не выходил на связь. По информации МЧС, огонь охватил три строения внутри двора, в одном из которых частично обрушилась конструкция. Площадь пожара составила 1500 кв. м.