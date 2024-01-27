Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Красноярском

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Канске Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление. В результате ЧП пострадала бабушка погибших, ее госпитализировали.

Предварительно, в результате пожара погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Бабушка детей госпитализирована в больницу, — сообщили в ведомстве.

Возгорание в частном доме произошло ночью 27 января, пожар охватил весь первый этаж здания. В связи с пожаром возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте работает следственно-оперативная группа.

Также сообщалось о пожаре в кальянной на проспекте Вернадского в Москве. В заведении загорелся потолок. С места возгорания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Очевидец происшествия рассказал, что сверху внезапно начали сыпаться искры, а затем начался пожар. По предварительным данным, в помещении закоротило проводку.

До этого в Ульяновске загорелись склады на улице Хваткова. Глава города Александр Болдакин рассказал, что после возгорания взорвались около 40 газовых баллонов. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.