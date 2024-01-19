Двое детей погибли при пожаре в амурском селе

Фото: МЧС Амурской области

Двое детей погибли при пожаре в селе Богословка Амурской области, сообщили в главного управления МЧС по Амурской области. Их тела нашли в деревянном доме, где утром 19 января произошло возгорание. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

В доме была обнаружена и передана врачам скорой помощи девочка. Несмотря на все усилия врачей, ребенка спасти не удалось. В ходе тушения на месте пожара был обнаружен мальчик без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, однако на момент пожара он был отключен. Специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Накануне сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Махачкале. Один ребенок скончался, родители и еще двое детей получили ожоги, в крайне тяжелом состоянии их доставили в больницу. Позже стало известно, что дети не выжили. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министерство энергетики республики отметило, что дом был незаконно подключен к газопроводу, что привело к утечке газа.

До этого в Новосибирской области при пожаре в частном доме сгорела мать с двумя малолетними детьми. В региональном следственном комитете также возбуждено уголовное дело.