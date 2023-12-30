Двое детей погибли при обстреле центра Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинская армия нанесла удар по жилому сектору. По предварительной информации, погибли двое детей, также есть пострадавшие.

ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже, — написал Гладков.

Как сообщает Telegram-канал Baza, еще погиб взрослый мужчина, ранены три человека. По данным канала, один из снарядов прилетел в каток.

Военный корреспондент Александр Коц уточнил в Telegram-канале, что прилеты зафиксированы в районе Соборной площади. Также, по его словам, удар украинской армии пришелся по кулинарии в центре Белгорода.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке ВСУ погиб девятилетний ребенок. По словам главы региона, под обстрел украинской армии попали села Кистер и Борщево. В общей сложности ВСУ выпустили более 10 снарядов по населенным пунктам.

Еще восемь прилетов со стороны Украины ранее зафиксировали в поселке Теткино в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрелов была повреждена линия электропередачи. Пострадавших среди мирного населения и разрушений на земле нет.