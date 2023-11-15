Двое детей отравились угарным газом в Королеве СК РФ возбудил уголовное дело после отравления детей угарным газом в Королеве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления двух маленьких детей угарным газом в подмосковном Королеве, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам следователей, пострадавшие были доставлены в больницу. Незадолго до происшествия в квартире была установлена новая газовая колонка. Сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в минувший вторник, 14 ноября. Пострадавшими оказались двое детей в возрасте четырех и семи лет. Они почувствовали себя плохо, один ребенок потерял сознание.

Медики диагностировали у них отравление угарным газом. Предполагается, что причиной произошедшего могла стать неправильная установка нового газового оборудования. Уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Как сообщалось ранее, 12-летний ребенок из Левобережного района Москвы отравился чайным напитком, купленным в школьной столовой. Мальчик пожаловался учителям на плохое самочувствие, они вызвали бригаду скорой помощи. Мать ребенка отказалась от госпитализации сына. Напиток был отправлен на экспертизу, школьная администрация и комбинат питания проводят служебную проверку.