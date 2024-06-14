Двое детей и один взрослый погибли в ДТП с минивэном в Благовещенске ТАСС: двое детей и взрослый погибли в ДТП в Благовещенске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвами страшной аварии с минивэном в Благовещенске стали трое: несовместимые с жизнью травмы получили двое детей и один взрослый, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Амурской области. Еще семь человек госпитализированы в больницу.

По данным Telegram-канала SHOT, трагедия унесла жизни двух подростков от 14 до 16 лет и 30-летней женщины. Также канал сообщает, что виновника ДТП увезли с места ДТП сотрудники полиции.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что пострадавших доставили в Амурскую областную клиническую больницу и передали в руки профессиональной команде специалистов.

Они готовы оказать необходимую помощь. Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание, — добавил Орлов.

Ранее стало известно, что устроивший смертельное ДТП в Благовещенске, профессионально работал водителем. Он управлял автобусами. Также известно, что мужчина имел судимость за мошенничество с кредитами. По словам очевидцев во время наезда на людей водитель был пьян. До этого страшного ДТП водителя штрафовали только за превышение скорости. Других подробности пока не приводится.