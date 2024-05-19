Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Пермском крае

Ранним утром в многоквартирном жилом доме по улице Лесная в поселке Ныроб Пермского края произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального Следкома. В результате происшествия погибли трое человек, среди которых двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в утреннее время 19 апреля 2024 года в многоквартирном жилом доме по улице Лесная поселка Ныроб Пермского края произошел пожар. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих погибших: двух несовершеннолетних 2020 и 2021 годов рождения, а также женщины 1998 года рождения, — говорится в сообщении.

Следователи Чердынского межрайонного Следственного отдела провели осмотр места происшествия. В скором времени будут проведены все необходимые экспертизы. По их результатам будет сделан вывод о причинах пожара и гибели жителей.

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