Двое дебоширов напали на незнакомца и сорвали джекпот Двое мужчин напали на жителя Верхней Пышмы и совершили незапланированный угон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два жителя Верхней Пышмы в Свердловской области избили незнакомого мужчину, а после совершили незапланированный угон, сообщил Telegram-канал Ural Mash. По его информации, во время драки у пострадавшего выпали ключи от машины, чем позднее и воспользовались дебоширы. На утро разбитый автомобиль нашли у торгового центра.

Все началось поздним вечером, когда пострадавший припарковался у дома. Перед подъездом к нему подошли два незнакомца и поздоровались словами «привет, братуха». Мужчине это не понравилось, поэтому от него последовал грубый ответ. Словесная перепалка переросла в драку, что зафиксировала подъездная камера.

В какой-то момент избиение завершилось, и мужчина пошел в подъезд, не заметив, что выронил ключи. На утро, обнаружив пропажу авто и ушибы по всему телу, он обратился в полицию.

Ранее Магнитогорский гарнизонный суд приговорил мобилизованного жителя Челябинска к 10 годам колонии строгого режима за избиение офицера в воинском эшелоне. Мужчина в момент преступления был пьян, а пострадавший вскоре после инцидента скончался. В ходе разбирательств было отмечено, что задержанный прекрасно знал, что пострадавший является его начальником.