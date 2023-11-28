Двое уральцев сорвали за ночь автомобильных зеркал на 3 млн рублей

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Челябинские правоохранители задержали двух подозреваемых в краже зеркал с автомобилей премиум-класса, сообщили в региональном управлении МВД. Задержанные могут быть причастны к 10 эпизодам, совершенным за одну ночь. Сумма ущерба составила три миллиона рублей.

Все преступления подозреваемые совершили в течение одной ночи во дворах жилых домов в Советском и Центральном районах города. В настоящее время полицейские установили их причастность к 10 эпизодам, общая сумма ущерба по которым составила свыше трех миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Подозреваемыми проходят жители Челябинской и Свердловской областей 30 и 29 лет. Ранее они не были судимы. Обоим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, возбуждены дела о краже.

Ранее эксперт в области автомобильной безопасности Андрей Кондрашов перечислил признаки того, что машину хотят угнать. По его словам, злоумышленники заранее готовят автомобили к угону, блокируя сигнализацию или устанавливая радиомаяки. Первый метод воры часто применяют на парковках торговых центров, а второй — на автомойках или в сервисе, где устанавливают GPS-маяки в труднодоступном месте.