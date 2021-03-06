Движение в Лефортовском тоннеле затруднено из-за ДТП

https://static.news.ru/photo/24145c0c-7e85-11eb-9e5a-96000091f725_660.jpg Фото: А. Савин/wikimedia.org

Движение автотранспорта на Третьем транспортном кольце в районе Лефортовского тоннеля затруднено почти на 3 км из-за столкновения пяти автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В Лефортовском тоннеле столкнулись 5 автомобилей в правом и левом рядах. Движение затруднено на 2,8 километра, — рассказали в дептрансе.

О пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия не сообщается.

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