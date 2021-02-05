Движение транспорта по Невскому проспекту в Петербурге восстановили

https://static.news.ru/photo/2e396412-6886-11eb-a01b-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Невский проспект в Санкт-Петербурге открылся для движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Северной столицы.

С 16:00 движение общественного транспорта на Невском проспекте и прилегающим улицам восстанавливается, — говорится в Telegram-канале комитета.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга перекрыли центр города. Подъезд к Невскому проспекту заблокировали снегоуборочной техникой и автомобилями ДПС. Такие действия вызвали массу негодования среди жителей города, а власти так и не смогли объяснить, почему были приняты такие меры.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не стали комментировать причину перекрытия дорог.

Как сообщал NEWS.ru, спустя почти два часа после закрытия вестибюли станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге вновь открылись на вход и выход пассажиров.