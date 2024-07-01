Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли 1 июля, сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Автомобилистов просят сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что очередь на подходах к Крымскому мосту за час выросла до 945 автомобилей. По состоянию на 08:00 мск 1 июля со стороны Тамани стоят 730 машин, со стороны Керчи — 215, время ожидания проезда составляет около часа. Часом ранее канал информировал об очереди в сумме из 303 автомобилей с обоих направлений.

Накануне пробка на Крымском мосту разрослась до 1130 машин. Отмечалось, что ожидание могло составить около трех часов. Впервые с начала 2024 года очередь на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон составила более тысячи автомобилей.