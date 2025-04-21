Движение транспорта по Крымскому мосту временно остановили

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Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно ограничен, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе. Причины введения оперативных мер не озвучиваются, тех, кто в момент введения ограничений оказался на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — указывается в публикации.

Ранее будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Вооруженные силы Украины нанести удар по Крымскому мосту. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко назвал эти слова крайним признаком безумия. По его мнению, Мерц хочет «перехватить» статус «главного европейского ястреба» у президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа пригрозил атаковать Крымский мост. Агрессивные заявления прокомментировал депутат Государственной думы РФ от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он иронично заметил, что «курица на гнезде еще не снеслась, а уже кудахчет».