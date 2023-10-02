Движение транспорта по Крымскому мосту приостановят 2 октября

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекроют вечером 2 октября, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России. Проезд будет перекрыт в связи с восстановительными работами.

2 октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 3 октября в связи с проведением восстановительных работ, — говорится в заявлении.

Ведомство призвало водителей заранее планировать поездки и следить за актуальной информацией. Полностью движение транспорта по Крымскому мосту планируется открыть 1 ноября.

Вечером 27 сентября движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также было временно перекрыто. Это произошло за 20 минут до того, как губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. В 20:30 тревогу отменили.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что над Крымским мостом был создан защитный «колпак» из высокочастотных радиолокационных и сейсмических датчиков. По его словам, при помощи подобного оборудования можно фиксировать любое движение под и над водой на расстоянии до 100 километров.