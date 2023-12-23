Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Водителей призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

21 декабря Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал о работе средств ПВО по воздушной цели в районе Крымского моста. По данным канала, пострадавших и разрушений не было. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Позже в тот же день стало известно, что ПВО сбила ракету ATACMS, выпущенную в сторону Крымского моста. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, военнослужащие перехватили воздушную цель над Азовским морем.

29 ноября на Крымском мосту дважды за сутки останавливали движение автомобильного транспорта. Первый раз данные о закрытии переправы появились в 18:10 мск, работа моста возобновилась спустя почти час. Причины остановки движения автотранспорта по Крымскому мосту объявлены не были. Предполагалось, что это могло быть связано с разбушевавшимся штормом, который ранее обрушился на полуостров.