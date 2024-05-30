Движение транспорта по Крымскому мосту приостанавливали

Фото: Kremlin.ru

Проезд автотранспорта по мосту через Керченский пролив вновь открыт, проинформировал Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Сообщение об этом появилось в 01:30 мск. В 00:56 мск канал опубликовал сведения о временной приостановке движения автотранспорта. Официального объяснения этой меры не последовало.

Предыдущее объявление о прекращении движения по мосту появлялось 27 мая в 23:40. О его возобновлении сообщили через пять минут. Причины этого обнародованы не были. В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Крыма в Симферопольском районе 23 мая погибли двое случайных прохожих. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

Ранее на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани встало 490 автомобилей. Кроме того, со стороны Керчи в очереди застряли в пробке около 79 транспортных средств. С обеих сторон переправы через Керченский пролив насчитывалось не менее 698 автомобилей. Больше всего транспортных средств скопилось со стороны Краснодарского края.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю с использованием противокорабельной ракеты. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что город подвергся ракетной атаке. В связи с этим автомобильное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.