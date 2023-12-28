Движение транспорта на Крымском мосту перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта, уведомила пресс-служба переправы. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие. Причины инцидента не уточняются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отметила пресс-служба.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Крымского моста средства ПВО отработали по воздушной цели. По предварительной информации, разрушений нет. Официального подтверждения сведений не поступало ни от Минобороны РФ, ни от властей региона. Местный информационный центр по автомобильным дорогам в свою очередь заявил, что было перекрыто автомобильное полотно моста. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников.

До этого временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено. Причины решения не назывались. При этом с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не возникало.