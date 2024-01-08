Движение поездов под Нижним Тагилом восстановили

Фото: Свердловская железная дорога

Железнодорожное движение под Нижним Тагилом в Свердловской области полностью восстановлено, задержка в расписании электричек составляла почти три часа, сообщили в РЖД. Составы не ходили в районе станции Сан-Донато.

Движение поездов по станции Сан-Донато восстановлено. Сегодня 8.01.2024 в 19:57 местного времени открыто движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги). Максимальная задержка электропоездов составила 2 часа 50 минут, — говорится в сообщении пресс-службы СвЖД в Telegram-канале.

В компании ранее предупреждали о введении ограничений на движение поездов через Сан-Донато. Уточнялось, что это вызвано «проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами».

Днем 8 января сообщалось, что на железнодорожных путях возле Сан-Донато произошел взрыв. По предварительной информации, сработало взрывное устройство. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Также стало известно, что вблизи станции находится нефтебаза, а недалеко от места происшествия обнаружено еще одно взрывное устройство.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области, подозреваемый задержан. Он является сторонником организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).