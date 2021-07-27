Движение поездов по мосту через реку Ареда в Забайкалье восстановили

Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкалье полностью восстановлено после паводков. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.
Глава РЖД Олег Белозёров
В течение шести-девяти месяцев мы должны с этой задачей справиться, — уточнил глава РЖД.
Ранее стало известно, что в районах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов. Режим ЧС действует в шести районах, на территории садового товарищества «Автобаза Связи», дачного товарищества «Ручеёк» и автодороги Ивановка — Застепь.