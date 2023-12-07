Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено после штормов РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье после шторма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановлено после шторма, сообщили в РЖД. В настоящее время все поезда следуют по расписанию.

Полностью восстановили движение поездов на Черноморском побережье. Первой по отремонтированному участку проследовала «Ласточка» Туапсе — Имеретинский Курорт. Сейчас все поезда следуют по расписанию, — говорится в сообщении.

По данным компании, к ликвидации последствий шторма привлекали 165 человек и специальную технику. В рамках восстановительных работ было уложено 115 метров пути, смонтирована контактная сеть близ станции Лазаревская, размещено более 300 железобетонных волнорезов.

Также в РЖД сообщили о продолжающемся мониторинге состояния пути на участке Туапсе — Адлер. Для этого в прибрежной зоне установлено 17 наблюдательных постов.

Ураганный ветер обрушился днем 26 ноября на Краснодарский край и Крым. Скорость ветра достигала 40 м/с, высота волн была до девяти метров. На полуострове жертвами стихии стали пять человек, еще 12 пострадали. Десятки поездов были задержаны из-за размыва железнодорожного полотна, сотни тысяч местных жителей оставались без электроэнергии. Наибольшие повреждения получили берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные.