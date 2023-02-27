Движение по трассе М-11 после массовой аварии восстановили В Новгородской области восстановили движение по трассе М-11 после ДТП с 41 автомобилем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель пресс-службы ГК «Автодор» Татьяна Шадрина сообщила о полном восстановлении движения по федеральной трассе М-11 в Новгородской области, где 26 февраля произошло ДТП с участием более 40 автомобилей. По ее словам, которые приводит ТАСС, на одной из полос специалистам еще предстоит установить барьерное ограждение, разобранное для организации временной схемы движения.

Сейчас пустили движение по обычной схеме. На Москву работает две полосы. В Петербург движение по правой полосе, на левой будут вести работы по монтажу барьерного ограждения, которое было разобрано для организации временной схемы движения, — отметила Шадрина.

Массовое ДТП произошло около 11:00 мск на 502-м км трассы. Аварию с участие 41 автомобиля спровоцировало столкновение двух грузовиков, следом стали «собираться» другие машины. В ДТП погиб один человек, еще 14 пострадали. В больнице после аварии оказались пять человек, в том числе четыре ребенка.

Причиной аварии стала плохая погода. Движение в сторону Москвы перекрывали более чем на 12 часов.

Ранее сообщалось, что 19 февраля на 60-м км Киевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП с 10 машинами. Столкнулись два грузовика и восемь легковушек. Из-за ДТП перекрывали движение на двух полосах.