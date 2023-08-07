Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Причины ограничений не называются, находившихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отмечается в сообщении.

Вечером 6 августа на Крымском мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка. Всего в ней находился 411 автомобиль, время в пути в сторону Крыма составляло не менее двух часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прежде говорил, что предупреждение Украины о «военной угрозе» в акватории шести российских портов в Черном море является заявкой на новые теракты против гражданского населения.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что, помимо атаки танкера в Керченском проливе, ВСУ 4 августа планировали атаковать дронами Крымский мост. По его словам, этого удалось избежать благодаря установленным недавно боновым заграждениям. Минобороны России информацию не комментировало.