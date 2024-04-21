Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту. О перекрытии моста стало известно ранее утром 21 апреля. Причины не уточнялись.

Сообщение о возобновлении движения было опубликовано в 9:25 мск. Всего движения по мосту не было около 50 минут. Отмечается, что в очереди к мосту со стороны Тамани находится 170 транспортных средств. Со стороны Керчи — 40 машин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада никак не реагируют на планы Киева снова атаковать Крымский мост. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил их в интервью немецкому таблоиду Bild. Однако ни официальный Лондон, ни «всевозможные обсерватории по правам человека» это не интересует, обратила внимание дипломат.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины могут готовить атаку на Крымский мост в период майских праздников. По его словам, для этого потребуется 20–30 точных попаданий дальнобойными ракетами, что для ВСУ почти нереально. Эксперт убежден, что российские радиолокационные станции находятся в полной боевой готовности и любой удар военных Украины будет отражен.