Движение перекрыто у парка в Севастополе, куда попали осколки ракет ВСУ ТАСС: движение перекрыто у парка в Севастополе, куда попали осколки ракет ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение транспорта перекрыто в районе парка «Учкуевка» в Севастополе, куда попали осколки ракет украинской армии, сообщили ТАСС в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ограничения ввели из соображений безопасности.

Движение там перекрыто, — сообщили в местном дептрансе.

Как сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, число пострадавших при ударе украинских войск по городу достигло 22 человек. Погибшими числятся трое горожан, среди которых два ребенка.

Минобороны России установило, что украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них от воздействия средств ПВО отклонилась от заданной траектории и взорвалась в небе, осколки боеприпаса упали на город.

Свидетели атаки украинской армии также сняли первые минуты трагедии. На опубликованном ролике видно, как люди в пляжной одежде бегом выносят пострадавших на импровизированных носилках из лежанок. Раненых они оставляли у дороги, чтобы передать каретам скорой помощи. На тот момент одна из машин с медиками уже забрала нескольких пострадавших.