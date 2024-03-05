Движение на железнодорожном перегоне в Самарской области возобновлено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Движение поездов на железнодорожном перегоне Жигулевское море — Химзаводская в Самарской области открыто после обследования обнаруженного ранее постороннего предмета, сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги. Отмечается, что задержанные поезда следуют своими маршрутами.

Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское море — Химзаводская, — говорится в сообщении.

В результате инцидента был задержан пассажирский поезд Москва — Тольятти и два пригородных состава, следовавших между Самарой и Тольятти. Куйбышевская железная дорога принимает необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график.

4 марта Telegram-канал Baza сообщал, что в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту. По данным канала, произошла попытка подорвать опору на перегоне Звезда — Чапаевск, инцидент случился рано утром.

Как пояснили в пресс-службе РЖД, в результате происшествия задерживались пять поездов: № 32 Москва — Орск, № 50 Москва — Самара, № 10 Москва — Самара, № 7574 Сызрань — Мирная и № 7104 Сызрань — Самара. Также анонсировались изменения в расписании движения пригородных поездов.