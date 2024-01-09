Движение на трассе Р-260 в Ростовской области восстановлено

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Управление ГИБДД по Ростовской области сняло ограничение на движение автомобилей по трассе Р-260, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам сотрудников Госавтоинспекции, речь идет об участке Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Кроме того, было восстановлено движение по дорогам Морозовск — Цимлянск — Волгодонск» и «Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск.

В 06:30 часов 9 января 2024 года снято ограничение [на движение] по автодороге Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения были введены из-за штормового предупреждения, объявленного региональным Управлением МЧС России. Согласно прогнозам синоптиков, 9 января на территории Ростовской области ожидаются сильный снег и метели. На отдельных участках трассы М-4 «Дон» были развернуты пункты обогрева, а в городе Зверево развернули два пункта временного размещения на 150 мест.

Как сообщалось ранее, снегопады и плохая видимость спровоцировали образование транспортных заторов на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. По данным Госавтоинспекции, на отдельных участках дороги видимость не превышала 30 метров. Личный состав инспекции перевели на усиленный вариант несения службы в целях обеспечения безопасности движения.