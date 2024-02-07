Движение на подмосковной трассе М-8 восстановили после массового ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье восстановлено после массового ДТП, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее на 45-м км автотрассы столкнулось 22 автомобиля. Движение было перекрыто.

В 17:05 движение в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры» восстановлено полностью, — заявили в экстренных службах.

Ранее крупная авария произошла и на трассе М-4 «Дон» в Ступино Московской области с участием 29 автомобилей. Позже представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате столкновения погиб один человек, еще трое пострадали.

Также сообщалось о двух авариях, произошедших на 64-м км Киевского шоссе с участием двух и четырех автомобилей. Дорогу в направлении Москвы также пришлось перекрыть. По данным столичной Госавтоинспекции, обошлось без пострадавших. Судя по опубликованным в Сети кадрам, причиной массового ДТП могли стать плохие погодные условия.

Тем временем вице-президент «Национального автомобильного союза» автоэксперт Ян Хайцеэр ранее назвал лучший способ, как избежать встречи с циклоном «Ольга», обрушившимся на столичный регион в среду, 7 февраля. По его словам, лучше всего оставить машину дома. Также он посоветовал перенести дальние поездки, чтобы избежать заносов, вылета с трассы и ДТП.