Движение на МКАД перекрывают для проезда снегоуборочной техники

https://static.news.ru/photo/219e59de-6e34-11eb-a814-96000091f725_660.jpg Фото: Mihail Tokmakov/Keystone Press Agency

На МКАД периодически перекрывают движение для автомобилей, что позволяет проехать снегоуборочной технике, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Обращаем внимание автомобилистов, что периодически перекрывается движение по МКАД для прохода уборочной техники, — говорится в Telegram-канале дептранса.

Там отметили, что в городе всё ещё сложное движение. Кроме того, на некоторых участках кольцевой дороги стоят грузовики, которые не могут заехать на подъём.

Просим отложить поездки на автомобилях, чтобы город убрали быстрее, — добавили в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что коммунальные службы смогут убрать снег на улицах города за пять суток.

13 февраля в ликвидации последствий аномальных осадков на юго-востоке Москвы принимают участие почти пять тысяч работников коммунальных служб. Как отметил префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Андрей Цыбин, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что дорожная ситуация на четырёх трассах в Московской области осложнилась из-за рекордных осадков. Застрявшие фуры частично заблокировали движение на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Для уборки дорог от снега в Москве потребуется около трёх дней. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. В дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.