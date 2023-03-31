Александр Блинов

Движение на трассе «Дон» под Ростовом началось в обе стороны Ростовское МЧС сообщило о начале движения по трассе М-4 «Дон» в обе стороны

31 марта 2023 в 10:53

Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

Расчистка трассы М-4 «Дон», где введен режим ЧС из-за снегопада. 30 марта на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы