Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где в пробке застряло более тысячи автомобилей, началось в обе стороны, сообщили в региональном главке МЧС, передает РИА Новости. Ранее ведомство сообщило о первых фурах, которые пошли в сторону Москвы. Движение было парализовано из-за снегопада, начавшегося 30 марта.
Движение по трассе М-4 «Дон», где в заторе в Ростовской области застряло более тысячи машин, началось в обе стороны, — говорится в сообщении.
По прогнозам ростовского Гидрометцентра, мокрый снег продолжится на севере региона до вечера 31 марта, ночью ожидается дождь, в субботу осадки прекратятся.
Глава региона Василий Голубев ранее сообщал, что затор на трассе М-4 к утру 31 марта сократился до 30 километров. Губернатор отмечал, что последствия ЧС ликвидируют 232 человека, задействовано 150 единиц техники. Водителям раздали 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива.
Ночью 30 марта Ростовскую область накрыл снегопад, парализовавший движение на трассе М-4 «Дон». Образовались многокилометровые пробки, в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах был введен режим ЧС.